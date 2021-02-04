"المواصلات": إدارة هندسة المركبات تصدر تقريرها للعام 2020

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة لهندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات تقريرها للعام 2020، لتتحدث فيه عن إنجازات إداراتها ودوائرها، ومن ضمن أبرز الإدارات العاملة في وزارة النقل والمواصلات الإدارة العامة لهندسة المركبات حيث تعمل الإدارة على الإشراف الإداري والفني على المركبات، وتعمل على مراقبة ومتابعة أعمال ترخيص المعدات الثقيلة للتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في قطاع النقل.

من جهته أفاد أ. بهاء الأغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات، أن الإدارة العامة لهندسة المركبات تضم ثلاث دوائر وهي دائرة المعارض وقطع الغيار، ودائرة الكراجات ومحطات الخدمة ودائرة السلامة والتفتيش والمتابعة الخارجية.

وأوضح، أن دائرة المعارض وقطع الغيار تعمل على الإشراف على ترخيص معارض بيع السيارات ومعارض بيع قطع الغيار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبيناً أنه خلال العام 2020 فقد تم إصدار رخص أولية لمعارض سيارات، وتجديد رخص وتعديل بيانات وإجراء كشف معارض سيارات.

وتابع الأغا أنه تم اصدار وتجديد وإجراء تعديل ليافطات اختبار، مبيناً أنه تم إصدار أولي لرخص محل قطع غيار، وتجديد رخصة قطع غيار.

أما عن دائرة الكراجات ومحطات الخدمة فقد أشار الأغا إلى أنها تعمل على مراقبة ومتابعة أعمال المهن المرخصة لدى الإدارة للتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات.

وعن إنجازات الإدارة خلال العام المنصرم فقد تم تنفيذ رقابة محوسبة على مراكز الدينموميترات ودوائر الترخيص، مضيفاً إلى أنه تم عمل كشف ميداني لمحطات الوقود، وتجديد رخص مؤقتة لمحطات الوقود، وتم إصدار شهادات أضرار مركبات وذلك بناء على طلب المواطنين، ومعاملات تغيير لون مركبة

وتطرق الأغا للحديث عن دوريات السلامة والتفتيش والمتابعة الخارجية حيث تم عمل زيارات لمحلات قطع الغيار والمعارض والمحطات والورش منتهية الترخيص، إضافة إنه أنه تم تلحيم مركبات عمومية، مضيفاً إلى أنه من أبرز مهام عمل الدوريات حملة الفحص الشتوي التي تهدف للحفاظ على سلامة المركبة خلال فصل الشتاء.

بدوره بين د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن من أبرز مهام الإدارة مراقبة ومتابعة أعمال المهن المرخصة لدى الإدارة للتأكد من استمرارية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، وتحديد التسعيرة الرسمية لفحص المركبات لمحطات الفحص.

وأضاف أن الإدارة تعمل على إصدار شهادات للمدراء المهنيين، كما تشرف على ترخيص الورش الإنتاجية والكراجات ومحطات الخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، متابعاً أن من أبرز مهام الإدارة الإشراف على ترخيص معارض السيارات ومعارض بيع قطع الغيار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.