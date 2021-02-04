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"هيئة المعابر" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية النقل الخاص

04 شباط / فبراير 2021 01:04

غزة- الرأي:

وقّعت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع جمعية النقل الخاص المشرفة على شاحنات نقل البضائع، برعاية وزارة النقل والمواصلات

وحضر توقيع المذكرة الذي جرى بمقر وزارة النقل والمواصلات، اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات، والعميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر والحدود، والأستاذ ناهض شحيبر رئيس مجلس إدارة جمعية النقل الخاص.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل إجراءات دخول وتنظيم شاحنات نقل البضائع لقطاع غزة، عبر المعابر التجارية.

بدوره؛ أكد اللواء أبو شرخ على ضرورة العمل المشترك بين الأطراف بما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وتطوير منظومة العمل داخل المعابر التجارية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أسرع وأسهل لفئة التجار والشركات التجارية.

وأوضح أبو شرخ أن المعابر التجارية في قطاع غزة لها أهمية كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني لاعتبارها المدخل الوحيد للبضائع باختلاف أنوعها.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تسعى وبشكل مستمر في سبيل تذليل العقبات أمام وسائل النقل باختلاف أنواعها من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني.

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