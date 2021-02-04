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الزراعة: إدارتي "المحررات" و "التدريب" بالداخلية تبحثان التعاون المشترك

04 شباط / فبراير 2021 01:05

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غزة- الرأي

نظمت الادارة العامة للمحررات التابعة لوزارة الزراعة، ومديرية التدريب بوزارة الداخلية لقاءات وجولات عمل ميدانية وبرنامج تدريب بشأن تأهيل قدرات واصقال مهارات افراد امن وحراسة المصادر الطبيعية بالمحررات.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع كل من أ. محمد اللولو مدير عام الادارة العامة للمحررات وأ. احمد الاسطل مسؤول امن المحررات بالعميد محمد خلف مدير مديرية التدريب ولفيف من قيادة الجهاز بمقر المديرية غرب غزة، وذلك لمناقشة برنامج تطوير قدرات ومهارات افراد امن وحراسة المحررات .
بدوره،أوضح العميد خلف أن مديرية التدريب حققت إضافة نوعيـة بتفعيل التدريب التخصصي الى جانب التدريب الأساسي، وهذا من شأنه رفع كفاءة المتدربين وزيـادة قدرتهم على التعامل مع معطيات العمل الأمني.
وفي السياق ذات أكد الطرفان على أهمية العملية التدريبية، في ظـل الظروف المعقدة التي يمر بهـا قطـاع غزة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة وتوجهات الادارة العامة للمحررات التعاون المشترك والتشبيك مع المؤسسات العامة والوزارات الحكومية، ضمن اهداف الحكومة الاستراتيجية للنهوض بالكادر البشري.

146100001_3739833329429393_1131934382617129686_n الزراعة: إدارتي
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