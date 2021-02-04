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خلال ورشة عمل

"الصحة" تناقش طرق وقاية حديثي الولادة والأمهات من البكتيرية العنقودية

04 شباط / فبراير 2021 02:29

الصحة تناقش طرق وقاية حديثي الولادة والأمهات من البكتيرية العنقودية
الصحة تناقش طرق وقاية حديثي الولادة والأمهات من البكتيرية العنقودية

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للمستشفيات ولجنة الحضانات ورشة عمل حول الوقاية من وفيات حديثي الولادة والأمهات من جرثومة بكتيريا العقدية(GBS)التي تسبب وفيات عند الأطفال حديثي الأطفال ووفيات السيدات بعد الولادة.

جاء ذلك، بحضور عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ومدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات ومدراء ادارته، ومدراء مستشفيات الولادة وأخصائيي الأطفال في الحضانات، وأخصائيى النساء والولادة داخل المستشفيات والرعاية الأولية وNGOS والمؤسسات الدولية.

وأكد على حرص الوزارة في استمرارية تقديم الإنجازات وتطوير الخدمات، معتبرا أن مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي وإنشاء مركز نورا الكعبة لغسيل الكلى وغيرها شاهدا على أن المنظومة الصحية لا تزال تسير في اتجاه تطوير وتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمريض الفلسطيني.

من جانبه، قال د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية أن نتائج هذه الجهود جاءت ثمرة تراكمات عدة سنوات، والتي أصبحت ضمانة لاستقرار خدمة الأمومة والمواليد داخل الحضانات رغم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي.

وعبر د.شتات عن فخره واعتزازه بنتائج المسح الأخيرة لمركز الإحصاء الفلسطيني حول معدلات وفيات المواليد والذي يعكس الجهود والاستثمارات الضخمة التي تمت في الكوادر الطبية خلال السنوات الأخيرة وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية.

واستعرض د.نبيل البرقونى رئيس لجنة حضانات قطاع غزة GNN معدل الوفيات حديثي الولادة خلال خمس سنوات ماضية، وما هي الأسباب المؤدية الى وفيات المواليد.

وعرض د.البرقونى مقارنة في معدل الوفيات بالدول المجاورة كالأردن، لافتا الى أن معدل الوفيات حديثي الولادة حسب مركز الإحصاء (MICS) بلغ 9.4 لكل 1000 مولود حي، مثمنا جهود وزارة الصحة والشركاء من المؤسسات الدولية في توفير الدعم اللازم بالاحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية ومكافحة العدوى وتطبيق بروتوكولات العلاج، ومنوها الى تطبيق برتوكول وطني خاصة جرثومةGBS.

وفى نهاية الورشة أوصى المشاركون بوضع آليات تضمن استكمال التدريب على هذا البروتوكول في المستشفيات والرعاية الاولية، وتكليف فريق لضمان منظومة عمل متكاملة وتحويل الحالات بين المستشفيات والرعاية الاولية، ورصد التحديثات اللازمة البروتوكول.

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