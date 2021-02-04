تدريب العمل النسائي بالأوقاف يختتم دورات شهر يناير

غزة- الرأي

اختتمت دائرة التدريب التابعة للإدارة العامة للعمل النسائي بوزارة الأوقاف (20) دورة تدريبية منها (15) دورة الكترونية و(5) دورات وجاهية خلال شهر يناير من العام 2021م, بمشاركة قرابة (3000) متدربة من الطالبات والنساء على مستوى القطاع وعدد من الدول العربية والغربية, والتي حاضر فيها ثلة من المدربات ذوي الاختصاص.

وأوضحت مدير دائرة التدريب أ. إيمان عرفات أن الفعاليات والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها تلامس الواقع المجتمعي لمتطلبات المرأة المسلمة من الناحية الدينية والثقافية والاسرية, مثمنة أداء المدربات في تقديم المحتوى والأساليب الفنية المعروضة.

وأشارت أن القسم يعمل على تطوير الكفاءة الإدارية والدعوية للكادر وللموظفات, وتنشئة جيل مجتمعي يتحلى بتطبيق القيم الإسلامية الصحيحة, وتخريج نخبة مثقفة وقيادية من المدربات, ذوات الكفاءة العالية في المجالات المنوعة والعصرية, بالإضافة إلى إكساب المرأة مهارات تساعدها على التطوير والارتقاء بالمجتمع.

بدورها بينت الإدارية زينب دردس أنه تم تنفيذ دورات في التسويق الكتروني, والخرائط الذهنية وإعداد مدربين, والمقابلة الشخصية, وفن الاتيكيت الإسلامي, منوهةً الى أن تنفيذ الدورات تم على أكمل وجه دون معيقات, في ظل حالة من التفاعل الإيجابي بين المشاركات والمدربات.