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وكيل وزارة الأوقاف يتفقد سير العمل في مديريات القطاع

04 شباط / فبراير 2021 02:47

وكيل وزارة الأوقاف يتفقد سير العمل في مديريات القطاع
وكيل وزارة الأوقاف يتفقد سير العمل في مديريات القطاع

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، مديريات غزة وخان يونس والشمال وذلك للاطلاع على سير العمل، والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها واحتياجاتهم والعقبات والمشاكل التي قد تواجههم.
وأكد د. الأغا خلال لقاءه بالموظفين على ضرورة العمل خلال المرحلة القادمة وفق الرؤية والمشاريع الاستراتيجية التي وضعتها والتي تسعى إلى تنفيذها للارتقاء في أداء الوزارة في المجالات كافة.
مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها مديريات الأوقاف رغم التحديات والمعيقات وقلة الإمكانات، مشددًا على وجوب بذل مزيد من الجهود لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض مسيرة العمل.
يُذكر أنه رافق وكيل الوزارة في زياراته التفقدية كل من أ. منذر الغماري مدير عام المديريات، وأ. أنور أبو شاويش مدير عام العلاقات العامة.
وفي ذات السياق كرمت وزارة الأوقاف مدير أوقاف الشمال السابق الشيخ عبد القادر سالم وذلك خلال حفل أقامته المديرية بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا.
وأوضح الأغا أن هذا التكريم يأتي كلمسة وفاء ورسالة تقدير لسالم على جهوده خلال إدارته لمديرية الأوقاف, معرباً عن أمله في أن يعينه الله على الأمانة الجديدة الملقاة على عاتقه في إدارة كلية الدعوة الاسلامية.

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