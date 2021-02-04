ديوان الموظفين يعزز تعاونه مع مؤسسات حقوق الإنسان

غزة- الرأي

أجرت وحدة العلاقات العامة والإعلام التابعة لديوان الموظفين العام، مجموعة من الزيارات الرسمية لمؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك عبر مختلف الأصعدة، بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين على حد سواء

الهيئة المستقلة

وبدأ وفد ديوان الموظفين العام، يتقدمه أ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، ومهند دلول وحسن أبو عمرة، ظهر الاثنين الموافق الأول من فبراير الجاري، زيارته الأولى إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وكان في استقبال الوفد الضيف، أ. بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة، وأ. نسمة الحلبي منسقة العلاقات العامة والإعلام.

وقدم جودة دعوة رسمية إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من أجل حضور ومتابعة الإجراءات التي يعتزم ديوان الموظفين العام اتباعها في عقد الاختبارات الالكترونية لوظيفة مساعد قانوني، وعدد آخر من الوظائف الحكومية، والمقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.

وبحث الطرفان جملة من القضايا الأخرى، أبرزها سبل تعزيز التواصل بين الجانبين وعقد عناوين تدريبية مختلفة تعود بالنفع على تطوير العاملين في الديوان بصورة خاصة والموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية على وجه العموم.

أمان

وفي زيارة أخرى، التقى ممثلو وحدة العلاقات العامة والإعلام، ظهر الثلاثاء الموافق الثاني من فبراير الجاري، بمسؤولي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان.

وكان في استقبال الوفد الضيف، أ. وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان في قطاع غزة، وأ. هداية شمعون منسقة وحدة الرصد والدراسات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان.

وأثنى أ. بعلوشة على العلاقة المتينة التي جمعت أمان وديوان الموظفين العام على مدار السنوات العشر الماضية، مؤكداً استعداد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، لتعزيز التعاون المشترك مع الديوان عبر مختلف الأصعدة.

وشهد اللقاء حديثاً مطولاً حول الإجراءات الالكترونية المتبعة في عقد اختبارات التوظيف، إلى جانب عقد دورات تدريبية في مجالات متعددة، بما يعود بالنفع على الجوانب المختلفة، مع بحث فكرة الاعتماد على طرق متعددة وجديدة من أجل نشر مدونة السلوك بين الموظفين.