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ديوان الموظفين يبحث تعاونه مع إذاعة الرأي الفلسطينية

04 شباط / فبراير 2021 02:59

ديوان الموظفين يبحث تعاونه مع إذاعة الرأي الفلسطينية
ديوان الموظفين يبحث تعاونه مع إذاعة الرأي الفلسطينية

غزة- الرأي

أجرى وفد من وحدة العلاقات العامة والاعلام التابعة لديوان الموظفين العام، زيارة رسمية إلى مقر إذاعة الرأي الفلسطينية وسط مدينة غزة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وضم وفد العلاقات العامة، أ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، إلى جانب مهند دلول، بلال حنيف وحسن أبو عمرة، فيما كان باستقبال الوفد الضيف د. مؤمن عبد الواحد مدير إذاعة الرأي الفلسطينية وعدد من الموظفين.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاعلامي المشترك بين الجانبين، بما يضمن مضاعفة ظهور انجازات ديوان الموظفين العام عبر أثير الإذاعة، وغيرها من المؤسسات الاعلامية المختلفة.

يذكر أن ديوان الموظفين العام يحرص على اجراء مجموعة من الزيارات لمختلف المؤسسات الاعلامية والحكومية والأهلية والحقوقية، بما يضمن تعزيز التعاون المشترك، الأمر الذي يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

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