"الشباب والثقافة" تكرَّم المراكز الشبابية الفاعلة في خانيونس ورفح

خان يونس- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، حفلًا لتكريم المراكز الشبابية الفاعلة خلال عام 2020 في محافظتي خانيونس ورفح.

بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عارف بكر، ونائب رئيس بلدية خانيونس الأستاذ مازن الشيخ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز المحتفى بها.

وأوضح محيسن أن حفل التكريم جاء تقديرًا لجهود المراكز الشبابية التي بذلتها خلال العام الماضي والذي شهد نهضة كبيرة في العمل الشبابي في محافظات غزة، مشيدًا بجهودها التي بذلها لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني ومساندة الطواقم المختصة في ظل جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل الشبابي خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنها أعدت عدد من المشاريع التي تستهدف الشباب على وجه الخصوص في مجالات المشاريع الصغيرة والإسكان والزواج وتم رفعها لجهات الاختصاص لإقرارها والبدء بتنفيذها.

ودعا محيسن المراكز الشبابية إلى توجيه جهودها نحو تعزيز وعي الشباب الفلسطيني بأهمية المشاركة السياسية خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الفلسطينية العامة، لافتًا إلى أن الهيئة شكلت المجلس الاستشاري التأسيسي ليكون نواة انطلاق المجلس الاستشاري الشبابي الدائم، وذلك انطلاقًا من إيمانها بضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع المراكز والمؤسسات الشبابية، وسعيها لإشراك ذوي الخبرة والاختصاص، بما يساهم في دعم قضايا الشباب ومعالجة مشكلاتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه بيّن الشيخ أهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع والارتقاء بالأفراد، مؤكدًا استعداد بلدية خانيونس لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الهيئة بما يساهم في خدمة قضايا الشباب.

يشار إلى أن الهيئة بدأت مطلع الأسبوع الماضي تكريم المراكز الفاعلة في مدينة غزة وشمال غزة، وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال تكريم المراكز الفاعلة في المحافظة الوسطى.