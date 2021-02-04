"الخدمات العسكرية" تُقدّم 52 ألف خدمة طبية خلال يناير

غزة- الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، في محافظات قطاع غزة 52 ألف و54 خدمة صحية خلال شهر يناير من عام 2021 الجاري، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 138 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت ألف و244 جلسة طبية، في حين قدمت أقسام الأسنان الخدمات الطبية لألف و733 حالة، فيما استقبل قسم السمعيات 76 حالة، وقدمت عيادة البصريات ألف و504 خدمة.

وأفاد التقرير الإحصائي أن إدارة الإسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 395 خدمة إسعافية مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من ألف 735 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

وأشار التقرير إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 5 آلاف و574 خدمة تمريضية متنوعة في للمرضى، لافتاً إلى أن أقسام الصيدلية في المديرية صرف 14 ألف و831 وصفة طبية.

في سياق متصل، قدمت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 555 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، في حين نفذَّت دائرة التنمية البشرية 11 دورة تدريبية مختلفة، بالإضافة لاستفادة 256 من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

من جانبه أنجز معهد ضباط الإسعاف والطوارئ بالمديرية 3 دورات ومحاضرات تدريبية متخصصة في مجال الاسعاف والطوارئ، استفاد منها 136 طالباً وطالبةً.

افتتاح أقسام جديدة

وفي سياق متصل شرعت المديرية العامة خلال يناير الماضي على إعادة فتح العيادة التخصصية في عيادة الشاطئ العسكرية غرب مدينة غزة وإعادة ترميم قسم الاطفال في المستشفى الجزائري شرق خانيونس.

وأكد مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح أن المديرية تعمل علي تطوير واستدامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الصحية.

وأشار العميد صالح إلى أن مستوي الخدمة في تصاعد وتنامي مستمر رغم الصعوبات التي تواجها المديرية.

أوضح العميد صالح إلي أن المديرية خلال شهر يناير استقبلت قافلة مساعدات طبية ضمت أجهزة طبية لصالح المديرية من مؤسسة رحمة حول العالم.

ودعا العميد صالح المؤسسات الدولية إلى تقديم الدعم للمؤسسات التي تقدم الخدمة الصحية للمواطنين في قطاع غزة خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة.