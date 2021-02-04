"الداخلية" تختتم المعسكر التدريبي المغلق الأول للمستجدين

غزة- الرأي

اختتمت المديرية العامة للتدريب صباح اليوم الخميس، المعسكر التدريبي المغلق الأول لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني الألف الذين تم استيعابهم نهاية عام 2019.

وحضر اختتام المخيم المغلق، الذي أقيم بميدان التدريب بمدينة رفح، مدير عام المديرية العامة للتدريب عميد محمد خلف، ولفيف من مدراء الإدارات والوحدات وضباط إدارة التدريب.

وأكد العميد خلف أن التدريب العسكري المغلق يعتبر من أهم ركائز العملية التدريبية وهو بمثابة اضافة نوعية للبرنامج التدريبي لمنتسبي وزارة الداخلية من جميع الفئات، حيث يتميز هذا النوع من التدريب بفاعليته، وأثره في صقل الشخصية العسكرية.

وأوضح العميد خلف أن مديرية التدريب تعمل بشكل أساسي على ضمان استمرار وديمومة عملية التدريب بهدف زيادة كفاءة منتسبي الوزارة ورفع مستويات الأداء الشرطي في ميدان العمل، مؤكداً على أهمية التدريب العسكري والأمني في صناعة رجل الأمن الفلسطيني القادر على حماية الجبهة الداخلية، وتنفيذ المهام المكلف بها.

يُذكر ان المعسكر التدريبي المغلق استمر لمدة 14 يوم بمشاركة 70 طالبًا من دفعة المستجدين الألف، تلقى فيه المنتسبون مختلف العلوم والتدريبات من حركات نظامية ومحاضرات أسلحة ومهارات ميدان.

يشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني، استوعبت ألف مُنتسب جديد في قوى الأمن، من خلال مسابقة توظيف أعلنت عنها للجمهور في شهر سبتمبر لعام 2019.