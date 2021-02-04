وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تختتم المعسكر التدريبي المغلق الأول للمستجدين وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات العسكرية" تُقدّم 52 ألف خدمة طبية خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكرَّم المراكز الشبابية الفاعلة في خانيونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يبحث تعاونه مع إذاعة الرأي الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعزز تعاونه مع مؤسسات حقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يتفقد سير العمل في مديريات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية تدريب العمل النسائي بالأوقاف يختتم دورات شهر يناير وكالة الرأي الفلسطينية مطالبة بإنقاذ الأسرى المصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحتفى بكتاب "عقد فى جفن الردى " للمبعد محمود عزام وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تناقش طرق وقاية حديثي الولادة والأمهات من البكتيرية العنقودية
أخبار » الأخبار الحكومية

لـ 70 طالبًا من المستجدين الألف

"الداخلية" تختتم المعسكر التدريبي المغلق الأول للمستجدين

04 شباط / فبراير 2021 03:11

"الداخلية" تختتم المعسكر التدريبي المغلق الأول للمستجدين

غزة- الرأي

اختتمت المديرية العامة للتدريب صباح اليوم الخميس، المعسكر التدريبي المغلق الأول لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني الألف الذين تم استيعابهم نهاية عام 2019.

وحضر اختتام المخيم المغلق، الذي أقيم بميدان التدريب بمدينة رفح، مدير عام المديرية العامة للتدريب عميد محمد خلف، ولفيف من مدراء الإدارات والوحدات وضباط إدارة التدريب.

وأكد العميد خلف أن التدريب العسكري المغلق يعتبر من أهم ركائز العملية التدريبية وهو بمثابة اضافة نوعية للبرنامج التدريبي لمنتسبي وزارة الداخلية من جميع الفئات، حيث يتميز هذا النوع من التدريب بفاعليته، وأثره في صقل الشخصية العسكرية.

وأوضح العميد خلف أن مديرية التدريب تعمل بشكل أساسي على ضمان استمرار وديمومة عملية التدريب بهدف زيادة كفاءة منتسبي الوزارة ورفع مستويات الأداء الشرطي في ميدان العمل، مؤكداً على أهمية التدريب العسكري والأمني في صناعة رجل الأمن الفلسطيني القادر على حماية الجبهة الداخلية، وتنفيذ المهام المكلف بها.

يُذكر ان المعسكر التدريبي المغلق استمر لمدة 14 يوم بمشاركة 70 طالبًا من دفعة المستجدين الألف، تلقى فيه المنتسبون مختلف العلوم والتدريبات من حركات نظامية ومحاضرات أسلحة ومهارات ميدان.

يشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني، استوعبت ألف مُنتسب جديد في قوى الأمن، من خلال مسابقة توظيف أعلنت عنها للجمهور في شهر سبتمبر لعام 2019.

228e6388-175c-4985-a2ed-fa33e0898001 41714c50-a5d6-459a-87c0-aea161fcd7f9
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟