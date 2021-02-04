"داخلية الشمال" تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة للمواطنين خلال يناير

غزة- الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة-الشق المدني 6 آلاف و400 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال يناير الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 4 آلاف و164 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف"، ومعاملة مواليد ووفيات، فيما أتمت دائرة الجوزات 57 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 36 معاملة.

فيما أتمت دائرة الشئون القانونية 1591 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 228 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 324 معاملة، في حين تم أرشفة 4 ألاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال يناير المنصرم.