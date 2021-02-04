وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تختتم المعسكر التدريبي المغلق الأول للمستجدين وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات العسكرية" تُقدّم 52 ألف خدمة طبية خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكرَّم المراكز الشبابية الفاعلة في خانيونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يبحث تعاونه مع إذاعة الرأي الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعزز تعاونه مع مؤسسات حقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يتفقد سير العمل في مديريات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية تدريب العمل النسائي بالأوقاف يختتم دورات شهر يناير وكالة الرأي الفلسطينية مطالبة بإنقاذ الأسرى المصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحتفى بكتاب "عقد فى جفن الردى " للمبعد محمود عزام وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تناقش طرق وقاية حديثي الولادة والأمهات من البكتيرية العنقودية
أخبار » الأخبار الحكومية

"داخلية الشمال" تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة للمواطنين خلال يناير

04 شباط / فبراير 2021 03:13

"داخلية الشمال" تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة للمواطنين خلال يناير

غزة- الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة-الشق المدني 6 آلاف و400 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال يناير الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 4 آلاف و164 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف"، ومعاملة مواليد ووفيات، فيما أتمت دائرة الجوزات 57 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 36 معاملة.

فيما أتمت دائرة الشئون القانونية 1591 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 228 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 324 معاملة، في حين تم أرشفة 4 ألاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال يناير المنصرم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟