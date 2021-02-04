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"داخلية رفح" تُصدر أكثر من 4 ألاف معاملة خلال يناير

04 شباط / فبراير 2021 03:16

"داخلية رفح" تُصدر أكثر من 4 ألاف معاملة خلال يناير

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح -الشق المدني-4 ألاف و473 معاملة للمواطنين خلال شهر يناير من العام الجاري 2021، من ضمنها "1107" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "1669" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و"484" معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار "26" معاملة ملخص تسجيل سكان.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "144" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "240"معاملة واستشارة قانونية و"374" معاملة تدقيق أحوال مدنية.

من جانبها أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "21" معاملات تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار "168" شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية "240"معاملة.

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