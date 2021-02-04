ما هي إجراءات التعليم بغزة لإنهاء الفصل الدراسي الأول؟

غزة- الرأي:

أفصحت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة مساء الخميس، عن ترتيباتها الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني.

وقالت الوزارة، في بيان لها إنّ الصفوف من (1-4) ستستمر في الدراسة الوجاهية حتى الخميس 18 فبراير، وسيتمّ تقييم أداء الطلبة من خلال استراتيجيات التقويم الواقعي والمستمر.

وأشارت إلى أن امتحانات نهاية الفصل الأول لطلبة الصفوف (5-11) تبدأ يوم السبت 13 فبراير، وتنتهي يوم الخميس 18 فبراير 2021.

وحول إجازة نصف العام، أكدت الوزارة أنّها تبدأ السبت 20 فبراير وتنتهي مساء الخميس 25 فبراير 2021، مضيفة بأنّ الفصل الدراسي الثاني سيبدأ السبت 27 فبراير 2021 لجميع المدارس.

وأوضحت أنّ توزيع شهادات الطلبة والكتب المدرسية سيتمّ في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.