مغادرة 4205 مسافرين ووصول 2702 عالقين عبر معبر رفح

غزة – الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إعادة إغلاق معبر رفح البري عصر الجمعة، بعد أربعة أيام من فتحه استثنائياً في الاتجاهين من الإثنين للخميس.

ونشرت الهيئة الإحصائية النهاية لحركة المسافرين عبر المعبر خلال أيام فتحه.

وقالت الهيئة، في تصريح صحفي، إنه تم مغادرة 4205 مسافرين عبر المعبر خلال الأيام الأربعة، من الحالات الإنسانية المسجلة في كشوفاتها، إضافة إلى المسافرين بما يُعرف بـ "كشوفات التنسيقات".

وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل وصول 2702 مواطنين عائدين عبر المعبر خلال أيام فتحه، فيما أرجعت السلطات المصرية 286 مسافراً.

بدوره، قال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر إن أطقم الهيئة – وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية - عملت خلال الأسبوع الماضي على مدار الساعة؛ من أجل تجهيز كشوفات المسافرين عبر المعبر، وتسهيل سفر الحالات الإنسانية ووصول العائدين.

وأضاف "أبو بطيحان" في تصريح لـ "موقع الداخلية" أن الهيئة تابعت إجراءات فحص كورونا المسبق لجميع المسافرين المغادرين من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، في إطار تطبيق البروتوكول الخاص بذلك.

ولفت إلى أن حركة وصول العائدين استمرت في اليوم الأخير إلى ما بعد ظهر اليوم الجمعة.

يُذكر أنه تم فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي، أربعة أيام استثنائياً في الاتجاهين، بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين حيث كان الفتح الأخير نهاية شهر نوفمبر الماضي.

من جهته، عبّر المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، الخميس، عن أمله بانتظام عمل معبر رفح بصورة أفضل خلال الفترة القادمة.

وقال البزم، خلال بث مباشر عبر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، إن الوزارة تُدرك حساسية وأهمية هذه القضية باعتبار معبر رفح شريان حياة مهم لشعبنا.

وأكد البزم أن الجهات المختصة على تواصل مستمر مع السلطات المصرية؛ من أجل إيجاد صيغة لإعادة فتح المعبر بشكل مستمر ودائم؛ لتلبية الحاجات الإنسانية للمواطنين في غزة.