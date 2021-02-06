الصحة: حالة وفاة و172 إصابة جديدة بـ"كورونا" بقطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة و172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 185 حالة، في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت، أنها أجرت 1872 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت أن إجمالي المصابين بسبب الفيروس وصل لـ 52399 إصابة، في حين كانت الإصابات النشطة 3960 حالة، والمتعافين 47912 حالة .

فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس 527 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.