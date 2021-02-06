وكالة الرأي الفلسطينية الجنائية الدولية تصادق على فتح تحقيقات بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وكالة الرأي الفلسطينية بعد الجدل.. "الأوقاف" توضح آلية إعمار المساجد في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 4205 مسافرين ووصول 2702 عالقين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال قمع الاحتلال لتظاهرات متفرقة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق يلتقي النخالة في موسكو لمناقشة التطورات السياسية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لإطلاق مقاومة فاعلة بالضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص المستوطنين غرب رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية نقل أسير مصاب بكورونا إلى المستشفى بعد تدهور حالته
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: حالة وفاة و172 إصابة جديدة بـ"كورونا" بقطاع غزة

06 شباط / فبراير 2021 10:31

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة و172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 185 حالة، في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت، أنها أجرت 1872 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت أن إجمالي المصابين بسبب الفيروس وصل لـ 52399 إصابة، في حين كانت الإصابات النشطة 3960 حالة، والمتعافين 47912 حالة .

فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس 527 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟