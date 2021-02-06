"هنية" يناقش تطوير النشاط الرياضي مع رئيس بلدية بيت لاهيا

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على أهمية تطوير المرافق الرياضية من خلال البلديات، وتخصيص جزء من الموازنات لتفعيل العمل الرياضي بما يخدم الشباب والمجتمع>

جاء ذلك خلال زيارة قام بها هنية برفقة المدراء العامون بالمجلس، لبلدية بيت لاهيا، وكان في استقبالهم المهندس علاء العطار رئيس البلدية.

وتناول هنية خلال اللقاء الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى في تطوير المنشٱت الرياضية ومنها ملعب بيت لاهيا وتخصيص ملعب لأندية جباليا في منطقة الشيخ زايد التابعة لبلدية بيت لاهيا.

وأشار إلى أهمية توفير برامج رياضية وشبابية تخدم المجتمع من خلال رعاية البلدية.

بدوره رحب المهندس علاء العطار رئيس بلدية لاهيا بزيارة وفد المجلس الأعلى وأبدى استعداده لتقديم المزيد من الجهد لتطوير المرافق الرياضية، والتعاون بما يخدم العمل الرياضي، منوها إلى ضرورة العمل الرياضي في صقل الشباب وتنمية مهاراتهم.