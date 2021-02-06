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خلال لقائه بالأطر الطلابية والهيئات الشبابية

"هنية" يشيد بتوحيد العمل الشبابي على مستوى الوطن

06 شباط / فبراير 2021 09:20

"هنية" يشيد بتوحيد العمل الشبابي على مستوى الوطن

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة،  بجهود الأطر الطلابية والهيئات الشبابية في توجهاتها المتواصلة لتوحيد العمل الشبابي والطلابي على مستوى الوطن، وإطلاق المبادرات الوطنية التي تشجع على مواجهة كافة التحديات والوقوف أمام عنجهية الاحتلال الإسرائيلي.
وكان هنية استقبل في مكتبه بمقر المجلس بغزة، يوم الخميس الماضي، وفدا يمثل سكرتارية الأطر الطلابية وتنسيقية الأطر والهيئات الشبابية.
وترأس الوفد أحمد أبو حليمة عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية ومسئول الاتحاد الشبابي الديمقراطي.
وعبر عبد السلام هنية عن سعادته بزيارة الوفد مقدما تعريفا عن عمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة والإنجازات التي تحققت في القطاع الرياضي. 
بينما شكر وفد سكرتاريا الأطر الطلابية جهود المجلس الأعلى للرياضة، وأكد أحمد أبو حليمة رئيس الوفد أن سكرتارية الأطر الطلابية تحرص على توحيد العمل الشبابي والرياضي بين شقي الوطن، وحيا أبو حليمة دور المجلس الأعلى في تبني قضاياهم وأولوياتهم وأن المجلس الأعلى قدم نموذجا راقيا في التوافق الوطني الفلسطيني. 
وطرح الوفد فكرة إقامة بطولة رياضية تجمع كافة الأطر الرياضية لتحقيق رسالة الوحدة الوطنية في ضوء مسار حوارات القاهرة وفي ظل أجواء الانتخابات الفلسطينية المتوقع إجرائها بتوافق فلسطيني.

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