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الحكم المحلي يثمن جهود قطر والسفير العمادي في دعم قطاع غزة

07 شباط / فبراير 2021 07:40

الحكم المحلي يثمن جهود قطر والسفير العمادي في دعم قطاع غزة
الحكم المحلي يثمن جهود قطر والسفير العمادي في دعم قطاع غزة

غزة- الرأي

ثمن وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو رأس، جهود دولة قطر والسفير محمد العمادي، في دعم قطاع غزة عبر تنفيذ عشرات المشاريع القطرية التي انعكست بآثارها الإيجابية على حياة المواطنين. 
 جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس مع السفير القطري محمد اسماعيل العمادي لتهنئته بالمقر الجديد للجنة القطرية، بحضور المهندس سعيد عمار الوكيل المساعد للشؤن الفنية والمستشار حسن   أبو ريالة الوكيل المساعد لشؤون الإدارية والقانونية.
وناقش السفير القطري مع وفد الوزارة دور الحكم المحلي في متابعة الهيئات المحلية والمجالس المشتركة، مشدداً على استمرار دعمه للبلديات منعاً لحدوث كوارث وانتشار الأوبئة جراء نقص الخدمات، ووعد بزيادة وزارة الحكم المحلي في زيارته القادمة لقطاع غزة.
وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي أن الهيئات المحلية تحتاج لمزيد من الدعم لتحسين وتطوير خدماتها عبر مشاريع بنية تحية واجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز أداء البلديات من أجل خدمات أفضل، من آثار الأزمة المالية التي تمر بها.
وفي نهاية اللقاء قدم وكيل الوزارة درع مدينة القدس تعبيرا عن الشكر والتقدير للسفير ولقطر أميرا وحكومة وشعبا.

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