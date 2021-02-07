"الإعلام" و"الاتحاد" يختتمان دورة للتسويق على السوشيال ميديا عن بعد

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الإعلام ومركز الإتحاد للتدريب الاعلامي، دورة تدريبية عند بعد في (التسويق على السوشيال ميديا) لأكثر من 60 متدرب ومتدربة.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "إن هذه الدورة المميزة تعتبر باكورة انطلاق دورات إعلامية متخصصة بالتعاون مع مركز الاتحادد".

وأكد معروف أن وزارة الإعلام تسعى دائماً لتطوير وصقل مهارات الإعلاميين ونشطاء الإعلام من خلال التدريب، مشيرا إلى أن الخطة التدريبية لعام 2021 تشمل العديد من الدورات الإعلامية المواكبة للتطور في وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الاجتماعي.

ودعا إلى ضرورة استغلال الصحفي لمثل هذه الدورات في ترجمتها واقعا في مجال العمل الميداني.

بدوره، قال صالح المصري، مدير مركز الإتحاد في غزة: "أن هذه الدورة هي أولى دورات التي ينفذها المركز بشكل مباشر في قطاع غزة، وأن المركز سيطرح دورات متخصصة"، داعيا الصحفيين والمهتمين للتسجيل في الدورات التي تطرح عن بعد.

وأشار المصري لأهمية التدريب في تنمية المهارات للصحفيين، وأن فتح آفاق التعلم عن بعد جعل الأمر سهل لدى صحفيي قطاع غزة للاستفادة من الخبرات الخارجية المختلقة.

وحاضر في الدورة ابراهيم نور الدين مدير مركز الاتحاد في لبنان، الذي بين في كلمته أن لكل عنوان من العناوين المطروحة في الدورة آفاق تعلم مختلفة تتطلب البحث والتدريب للوصول لنتائج جيدة تفيد الإعلاميين والعاملين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتناولت الدورة التي استمرت ثلاثة لقاءات بواقع ساعتين لكل لقاء عبر برنامج zoom، تعلم تطبيق مبادئ وسياسات التسويق على السوشيال ميديا، وطرق النشر وأساليب التفاعل في النشر الالكتروني، ودراسة الجمهور وتحديد نوع المحتوى المقدم للجمهور.