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مداهمات واعتداءات في مدن الضفة الغربية

07 شباط / فبراير 2021 08:16

الضفة المحتلة- الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، واندلعت مواجهات وعمليات دهم لمنازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن دوريات الاحتلال اقتحمت في الساعة الثانية فجراً حي المراح وسط مواجهات وإطلاق نار كثيف وعمليات دهم للمنازل.

واعتدى مستوطنون، مساء أمس السبت، بالضرب على شاب في الرميدة وسط الخليل، وشتموا وطاردوا صحفي أثناء توثيقه انتهاكاتهم المتواصلة في البلدة القديمة.

وتصدى أهالي عصيرة القبلية جنوب نابلس الليلة الماضية، لهجوم مجموعة من المستوطنين على البلدة.

كما أصيب خمسة شبان بالأعيرة الاسفنجية بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس السبت، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

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