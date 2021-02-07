وزارة الأسرى تستنكر وصف منصور عباس للأسرى بـ"المخربين"

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، تصريحات عضو الكنيست عن القائمة العربية منصور عباس، والذي أساء فيها للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي بوصفهم " مخربين ".

وقالت وزارة الأسرى:" إن مثل هذه التصريحات لاتمثل شعبنا الأصيل في الداخل الفلسطيني المحتل"

وأكدت أن التملّق للإعلام والمجتمع الاسرائيلي والبحث عن شهادة حسن سلوك من المحتل، لن يكون على حساب قضية الأسرى التى هي أشرف وأنبل ما قدمه شعبنا في مقاومة الاحتلال .

وأضافت:" إن مثل هذه التصريحات تأتي في ظل الظلم الكبير الذي يتعرض له الأسرى من قتل وتعذيب و منع الزيارات و حرمانهم من العلاج" .

وشدد الوزارة على أن الأسرى في السجون هم شامة ناصعة في جبين أمتنا العربية والإسلامية ولن تنال منهم مثل هذه التصريحات الرخيصة ".