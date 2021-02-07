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مايكروسوفت تعلن عن منصة Viva.. كل ما تحتاج معرفته عنها

07 شباط / فبراير 2021 08:24

مايكروسوفت تعلن عن منصة Viva.. كل ما تحتاج معرفته عنها
مايكروسوفت تعلن عن منصة Viva.. كل ما تحتاج معرفته عنها

أعلنت مايكروسوفت عن منصة جديدة داخل Microsoft 365 تسمى Viva، والتي تقول إنها ستساعد الشركات على تغيير تجربة الموظفين، حيث تقول الشركة إنها أنشأت Viva للمساعدة في مكافحة نقاط الألم مثل إجهاد الاجتماع وعدم التوازن بين العمل والحياة، وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا لمايكروسوفت ، تساعد Viva، من خلال أدواتها، الموظفين من خلال السماح لهم بأن يكونوا في أفضل حالاتهم أثناء العمل مع فرق مختلطة وبعيدة. تقدم المنصة الأدوات التالية:
 
Viva Connections: هي البوابة لتجربة الموظف، وهي مخصصة للمؤسسة لتوفير مركز منظم ومميز للأخبار والمحادثات والموارد.
 
Viva Insights: تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحسين التوازن بين العمل والحياة وإدارة رفاهية الموظفين من خلال تحديد رؤى شخصية وقابلة للتنفيذ للأفراد والمديرين والقادة.
 
Viva Learning: يوفر مركزًا مركزيًا حيث يمكن للموظفين اكتشاف مكتبات المحتوى ومشاركتها وتعيينها والتعلم منها عبر المؤسسة ، مما يساعد على تسريع عملية الإعداد ، من بين أشياء أخرى.
 
Viva Topics: تقول مايكروسوفت إن Viva Topics ستساعد في تقليل الوقت الضائع في البحث عن المعلومات الموجودة بالفعل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم المحتوى تلقائيًا عبر الأنظمة والفرق في موضوعات ذات صلة مثل المشاريع أو المنتجات أو العملاء لتسهيل اكتشاف المعلومات.

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