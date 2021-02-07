الكشف عن أول سيارة سباق طائرة تحلق بسرعات قصوى

كشفت شركة "Alauda Aeronautics"، عن أول سيارة سباق طيران في العالم، بسرعات قصوى تبلغ 75 ميلاً في الساعة.

وبحسب موقع " ديلي ميل"، تم تسميتة الطائرة باسم أير سبيدر "Airspeeder"، وسيتم إطلاقها في البداية بواسطة طيار عن بُعد، ويمكن أن تقلع وتهبط عموديًا، وفقًا لمطوريها "Alauda Aeronautics".

وستشهد الطائرة أول دخول لها في عالم السباقات، وتشغيلها عن بُعد بسلسلة سباقات ستكون بمثابة "سرير اختبار تقني" قبل سلسلة سباقات مأهولة في عام 2022.

وقد تم تطوير السيارة الطائرة لأكثر من ثلاث سنوات، وهي جزء من محاولة لإنشاء رياضة يمكنها "تسريع ثورة جديدة للتنقل الجوي في الهواء النظيف".

وتعمل الشركة، ومقرها في جنوب أستراليا، على تطوير شبكة كاملة من مركبات السباق الكهربائية قبل السباق الأول، بهدف الحصول على 10 سيارات متطابقة جاهزة هذا العام.