حقيبة ظهر مستقبلية تجمع الطاقة من حركاتك لتشغيل الإلكترونيات

تسبب حقائب الظهر ضغطًا كبيرًا على ظهرك وكتفيك، ولكن يمكن أن تصبح الحقيبة المستقبلية مفيدة وصحية بشكل أكبر، حيث تقلل الضغط على من يرتديها بنسبة 21%، وتجمع الطاقة من حركة مرتديها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن القطعة الذكية من المعدات مصنوعة من مادتين مرنتين تخففان بعض الوزن من حقيبة الظهر من خلال تقليل الحركة العمودية لما بداخلها.

ويوجد أيضًا في حقيبة الظهر الجديدة مولد كهربائي ينتج الطاقة من حركة جسم مرتديها إلى تشغيل الأجهزة وشحنها.

ويعتقد مصمموها أن حقيبة الظهر يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للرياضيين والمستكشفين وعمال الإنقاذ من الكوارث الذين يعملون في مناطق نائية بدون كهرباء.

ويقول الباحثون إن حقائب الظهر التي تعمل على حصاد الطاقة كانت موجودة منذ بعض الوقت، ولكن لا شيء يقلل بشكل فعال من الحمل الإجمالي.

ويستخدم النموذج الأخير مواد مرنة للتعامل مع الحمل داخل حقيبة الظهر، ونتيجة لذلك، يتم تثبيت الوزن بثبات لفترة أطول، وهذا يساعد على رفع الحمل عن الرقبة والكتفين وظهر من يرتديها.

يقول الباحثون إن تحويل الحركة من إطار الحقيبة إلى كهرباء كان فعالاً بنسبة 14%، ووجد الباحثون أن هذا كان كافياً لتشغيل مصابيح LED وساعة كهربائية.

قال باحث الدراسة الدكتور تشونغ لين وانج، من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة: "في السابق، استخدم الباحثون مولدات النانو الكهربائية الاحتكاكية (TENG) لصنع حقائب ظهر لحصاد الطاقة، لكن تلك الحقائب كانت ذات طاقة منخفضة نسبيًا ولم توفر فوائد إضافية، مثل تقليل الحمل أو امتصاص الصدمات.