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أندية كرة السلة تشرع في إبرام عقود جديدة مع لاعبيها

07 شباط / فبراير 2021 09:28

أندية كرة السلة تشرع في إبرام عقود جديدة مع لاعبيها
أندية كرة السلة تشرع في إبرام عقود جديدة مع لاعبيها

-أبرمت أندية كرة السلة في قطاع غزة عقوداً جديدة مع لاعبيها، عقب قرار تحرير اللاعبين ساري المفعول، وذلك تمهيداً لإطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد قرر تحرير جميع اللاعبين في غزة، حسب اللوائح والقوانين التي تنص على تحرير اللاعبين المسجلين منذ 4 سنوات.

وأوضح خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد، إن القرار يزيد من قوة اللعبة بعد تعزيز الأندية بلاعبين مميزين، مشيراً إلي الأندية باتت تحصل على مردود مالي جيد من رعاية شركة جوال والحوافز المالية في حال تحقيق الألقاب. يذكر أن القرار لاقى تبياناً بين الأندية، حيث رحبت عدد منها به كونه يحافظ على لاعبيها، فيما طالبت أخرى بتجميده وإلغاء قرار تحرير اللاعبين.

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