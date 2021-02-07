"النيابة": تطبيق البرنامج الإلكتروني للـ"العدالة الجنائية" يعزز جودة الخدمات

غزة- الرأي

أكد مدير عام النيابة العامة د.ماهر المصري، أن دقة الإدخال للبيانات في برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني والتطبيق السليم في استخدام البرنامج، يُسهم بتطوير جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك، خلال الاجتماع بالمجلس الإداري وبحضور مدير دائرة الحاسوب م.رابحة القهوجي.

وأضاف المصري أن برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني ، يسهم فيالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والردود عليها، وربط قاعدة البيانات الموحدة مع ديوان النائب العام، فضلاً عن تحقيق رقابة عالية على جودة الأداء، ورصد الإنجازات لسرايا النيابات، وتحديد مؤشرات الجريمة ومعدلاتها لصنّاع القرار، للحد منها والتصدي لها، ورسم السياسة العقابية لمنظومة العدالة الجنائية، بالإضافة إلى توحيد ودقة مصدر المعلومة للملف الجزائي وسلامة أرشفته لكافة أطراف النزاع.

وناقش مدير عام النيابة العامة مع المجلس الإداري النهوض بالواقع الإداري في النيابات، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين وتحفيزهم، وتحديد أولويات العمل، وتعزيز أنظمة المساءلة والرقابة، وتطوير العلاقات الإدارية مع منظومة العدالة وأركانها ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما يحقق الاستقرار والسلم الأهلي.