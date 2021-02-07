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الداخلية: 3391 مولود جديد خلال يناير الماضي

07 شباط / فبراير 2021 11:01

غزة-الرأي:

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني- أن قطاع غزة شهدَ خلال شهر يناير الماضي 3391 مولوداً جديداً، و338 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية التي نشرت اليوم الأحد، أن عدد الذكور من بين المواليد بلغ 1782 مولوداً، بنسبة 52.5%، في حين بلغ عدد الإناث 1609 مولودة بواقع 47.5%.

وفي تفاصيل المحافظات، أوضحت الإحصائية أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية محافظة غزة سجلت 1219 مولوداً، ومحافظة شمال غزة 563 مولوداً، فيما سجلت مديرية داخلية محافظة الوسطى 510 مولوداً، ومديرية خانيونس 702مولوداً، ومديرية رفح 397 مولوداً.

الـوفـيـات

وحول عدد الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات القطاع سجلت 338 حالة وفاة خلال يناير الماضي، من بينها 199 ذكور بنسبة تُقارب 59%، فيما بلغ عدد وفيات الإناث 139 حالة وفاة بنسبة تُقارب 41%.

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