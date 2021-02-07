رئيس نيابة خانيونس: عمل مفتشي التحقيق بكفاءة يعزز العدالة الناجزة

خان يونس- الرأي

أكد رئيس نيابة خانيونس الجزئية المستشار كرم حسنين، خلال اجتماعه بمفتش عام التحقيق في شرطة محافظة خانيونس المقدم أحمد صيام، وكافة مفتشي التحقيق في المحافظة، أن عمل مفتش التحقيق بمهنية من خلال تنفيذ تفويضات أعضاء النيابة بكفاءة واقتدار، يؤسس لبناء ملف جزائي مكتمل الأركان، داعياً المحققين إلى تحري الموضوعية والمهنية والحيادية مع أطراف النزاع؛ بما يحقق حماية الحقوق والحريات، وخلق بيئة قضائية تدعم حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفر الضمانات لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والعدالة الناجزة.

وأكد مفتش عام التحقيق في المحافظة على الالتزام بالتعليمات الصادرة بعدم حفظ أي استدلال دون عرضه على وكيل النيابة، وسرعة الاستجابة لتنفيذ التفويضات القضائية، وتكامل الأدوار مع السلطة القضائية بكافة أركانها؛ بما يحقق العدالة الناجزة ورد الحقوق لأصحابها.

وناقش اللقاء الآثار الإيجابية لدوام عضو النيابة دورياً في مراكز الشرطة، وتنظيم وترتيب وفهرسة الملف الجزائي من حيث الشكل والمضمون؛ بما يضمن حفظ أوراق التحقيق، وسير إجراءات الدعوى الجزائية.