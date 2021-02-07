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نيابة دير البلح الكلية تتفقد النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى

07 شباط / فبراير 2021 11:39

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الوسطى- الرأي

تفقد عضو نيابة دير البلح الكلية أ.محمد الطويل، النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى "السجن المركزي"، وكان في استقباله مدير المركز المقدم محمود الهباش.

وشملت الزيارة التفقدية لمركز التأهيل، التحقق من سلامة الإجراءات القانونية، والاستماع للموقوفين، ومُلاءَمة الظروف الحياتية والمعيشية لهم، والتأكيد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، والبرامج التوعوية والتربوية لإصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم، والبرامج التثقيفية التي تستهدف تقويم سلوكهم.

وأكد وكيل النيابة الطويل، أن الزيارات الدورية تأتي في إطار السلطة التي منحها القانون للنيابة العامة بالإطلاع وتفقد مراكز الإصلاح والتأكد من الإجراءات القانونية والإطلاع على المذكرات الصادرة بحق النزلاء، ومحددات وضوابط منح الإجازات البيتية، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

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