"الصحة" تبحث تكامل العمل مع المؤسسات الدولية والأهلية

غزة- الرأي

بحث الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، التعاون المشترك مع عدد من المؤسسات الدولية والأهلية والوطنية.

جاء ذلك، خلال تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحديد المكونات التطويرية وفق أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.

وأوصت اللجنة، على تشكيل عدة لجان فرعية، وذلك لتحديد الأهداف والبرامج التي تضمن تكامل خدمات الطوارئ وفق رؤية شاملة مع القطاع الحكومي والدولي والأهلي.

وضمت اللجنة المشتركة ممثلين عن مؤسسة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الغوث وأطباء العالم فرنسا.