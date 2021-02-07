بيطرةخانيونس تنظم جولة إرشادية على مزارع الابقار والأغنام

خان يونس- الرأي

نفذت اللجنة الفنية المشتركة في الخدمات البيطرية وقسم الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في محافظة خان يونس، جولة إرشادية على المفرخات، ومزارع الأبقار، والأغنام، وذلك ضمن أنشطة الوزارة،في الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية.

وخلال الجولة تم الاطلاع على الفقاسات، والتأكيد على المعاملات الصحية لبيض التفريخ، وبيع الصوص ذو المواصفات الجيدة والمناسبة للتربية بعد إعطائه التحصينات الضرورية له في الفقاسة.

كما تم تقديم الارشادات المطلوبة لمربي الابقار والاغنام، وتوجيههم على تنظيم إدارة المزارع، وإجراء التطعيمات اللازمة،ونشر ثقافة التغذية على الأعلاف الخضراء والاهتمام بالحلابة وحفظ الحليب.

وتأتي الزيارات المكثفة التي تقوم بها البيطرة، ضمن جهود ودور وزارة الزراعة في التواصل مع مربي الثروة الحيوانية، وتشجيعهم على استخدام الأساليب الحديثة في التربية.