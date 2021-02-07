وكالة الرأي الفلسطينية 48 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسرى "عسقلان" يتلقون الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكّرم الشاعر الراحل عبد الرحمن بارود وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف يتفقد كلية الدعوة فرع الشمال وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يعرض واقع الوقف في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشؤون الإدارية والمالية" بوزارة العدل تنجز تقريرها لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "النحال": قرار الجنائية الدولية خطوة فارقة في محاسبة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المحررات وسلطة الأراضي تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 208 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بشرطة رفح تنفذ "169" مهمة خلال يناير
أخبار » الأخبار الحكومية

بيطرةخانيونس تنظم جولة إرشادية على مزارع الابقار والأغنام

07 شباط / فبراير 2021 12:50

147131216_3747001808712545_5516088378303488043_n
147131216_3747001808712545_5516088378303488043_n

خان يونس- الرأي

نفذت اللجنة الفنية المشتركة في الخدمات البيطرية وقسم الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في محافظة خان يونس، جولة إرشادية على المفرخات، ومزارع الأبقار، والأغنام، وذلك ضمن أنشطة الوزارة،في الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية.
وخلال الجولة تم الاطلاع على الفقاسات، والتأكيد على المعاملات الصحية لبيض التفريخ، وبيع الصوص ذو المواصفات الجيدة والمناسبة للتربية بعد إعطائه التحصينات الضرورية له في الفقاسة.
كما تم تقديم الارشادات المطلوبة لمربي الابقار والاغنام، وتوجيههم على تنظيم إدارة المزارع، وإجراء التطعيمات اللازمة،ونشر ثقافة التغذية على الأعلاف الخضراء والاهتمام بالحلابة وحفظ الحليب.
وتأتي الزيارات المكثفة التي تقوم بها البيطرة، ضمن جهود ودور وزارة الزراعة في التواصل مع مربي الثروة الحيوانية، وتشجيعهم على استخدام الأساليب الحديثة في التربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح مختبرات جديدة للتمريض والعلوم الطبية المخبرية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟