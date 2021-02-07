العلاقات العامة بشرطة رفح تنفذ "169" مهمة خلال يناير

رفح- الرأي

نفذت العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح ، 169 مهمة ونشاط خلال شهر يناير المنصرم، تنوعت بين خلافات عائلية وشكاوى مواطنين وأنشطة اجتماعية.

وقال العقيد حجاج الجبالي مدير العلاقات العامة لشرطة رفح أن قسمه انجز العديد من القضايا خلال شهر يناير المنصرم متعلقة بالخلافات العائلية والاعتداءات بين المواطنين والشكاوى المالية إضافةً إلى المشاركة الاجتماعية والأنشطة المتعلقة بالطفولة والأسرة.

وفي تفصيل الإحصائية الشهرية، قال الجبالي إن العلاقات العامة أنجزت "20" شكوى مالية و"49" شكوى اعتداء و"4 " شكاوى عائلية و"4"شكاوى عامة، وشاركت في "23 "مهمة تأدية واجب عزاء إلى جانب القيام ب "47"نشاط متعلق بالطفولة والأسرة و"22" قضية محالة من النيابة العامة.

وبيّن الجبالي أن العلاقات العامة تسعى جاهدةً لتعزيزِ تماسكِ المجتمع ونبذ الخلاف بين الأفراد وأن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين لحل الخلافات والنزاعات بطرقٍ ودية وسلمية تعزز المحبة والإخاء.