الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 208 مهمة خلال يناير

خان يونس- الرأي

نفّذت الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس، 208 مهمة خلال شهر يناير المنصرم، تنوعت بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن الشرطة النسائية بخان يونس أن طواقمها استقبلت 89 شكوى وإفادة من المواطنات ، فيما عملت على حل أربع قضايا بشكل ودي أو بتعهدات.

وأشار التقرير إلى مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في 47 قضية مختلفة ، إلى جانب المشاركة في 14 مهمة تفتيش وسبع مهمات إحضار مشروحات وثلاث مهمات ضم حضانة ومشاهدة.

ولفت إلى مشاركة الشرطة النسائية بخان يونس في سبع فعاليات وأنشطة متنوعة، إلى جانب معالجة 16 قضية اعتداء، وتنفيذ 16 مهمة تأمين محكمة شرعية وخمس مهمات تأمين بنوك.