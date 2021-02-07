إدارة المحررات وسلطة الأراضي تبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

نظمت الادارة العامة للمحررات ولجنة المشاريع بسلطة الاراضي الفلسطينية لقاءً هاماً بشأن صياغة واعداد مشاريع تتعلق بتحديث قواعد بيانات لرسم حدود المحررات وقياس المساحات وحصر الحيازات في الاراضي الزراعية بالمحررات.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع كل من أ.محمد اللولو مدير عام الادارة العامة للمحررات و أ. ناصر شابط رئيس لجنة المشاريع ومدير عام الشؤون الادارية بسلطة الاراضي، بمقر الادارة العامة للمحررات، وذلك لمناقشة مشروع تحديث رسم حدود المحررات والمساحات الزراعية بالمحررات .

وأوضح أ. محمد اللولو أن تلك المشاريع تعزز فرص الاسثتمار النوعي بالمحررات وحفظ الموارد الطبيعية والمعدات والحيازات الزراعية بالمحررات، وهي إضافة نوعيـة بتفعيل العمل التخصصي لحصر المساحات من قبل سلطة الاراضي.

وأضاف أن هذا العمل من شأنه الوصول لدقة في البيانات وزيادة قدرة الاستفادة منها بالتعامل مع معطيات العمل الاداري والقانوني.

وفي السياق ذات أكد الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك، في ظـل ظروف بيئة العمل بالاراضي المحررة، ضمن رؤية موحدة تخدم جميع الاطراف وفق المصلحة العامة.