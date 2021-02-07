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مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف يتفقد كلية الدعوة فرع الشمال

07 شباط / فبراير 2021 01:16

مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف يتفقد كلية الدعوة فرع الشمال
مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف يتفقد كلية الدعوة فرع الشمال

غزة- الرأي

تفقد مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف د. شكري الطويل سير العملية التعليمية في كلية الدعوة الاسلامية فرع الشمال، والاطلاع على مدى الالتزام بوسائل السلامة والوقاية، ورافقه خلال الجولة النائب الأكاديمي د. أحمد مشتهى بمشاركة مدير الفرع الشيخ عبد القادر سالم.
وشملت الجولة زيارة قاعات الدراسة والساحات والممرات والمرافق الخاصة بالكلية والاطلاع على إجراءات التنظيف والتطهير والخطط التعليمية التي سيتم إتباعها خلال هذه المرحلة.
وأشاد الطويل خلال جولته بكافة إجراءات السلامة والوقاية التي تتبعها إدارة الكلية والتي  تهدف لخلق بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلبة من مخاطر فايروس كورونا، مشدداً على ضرورة التزام الطلبة بالإجراءات التي أقرتها الكلية حفاظاً على سلامتهم، وتأكيداً على استمرار العملية التعليمية وفق ظروف آمنة.

146953673_3742196419209741_6574690064845696375_n مدير عام التعليم الشرعي بالأوقاف يتفقد كلية الدعوة فرع الشمال 146995050_3742196415876408_8847848879287718551_n
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