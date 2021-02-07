"هنية" يكرم المدرب "عماد هاشم" بعد حصوله على دورة المحترفين

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الكابتن عماد هاشم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الشواطئ، عقب حصوله على شهادة دورة تدريب كرة القدم "pro" للمحترفين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي نظمت مؤخراً في دولة قطر، وحضر التكريم ظهر اليوم الأحد في مقر المجلس الأعلى بغزة، ياسر رضوان عضو اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، والمحاضر الآسيوي محمود زقوت، وزياد أبو سمرة وعماد التتري عن جمعية قدامى الرياضيين، وزكريا الكفارنة عن ملتقى المدربين، والكابتن صائب جندية وحمادة شبير نجوم المنتخب الوطني، والمدراء العامون بالمجلس.

وأبدى عبد السلام هنية في حديثه خلال التكريم سعادته بما حققه الكابتن عماد هاشم وحصوله على دورة دولية متقدمة تؤهله لتقديم المزيد من أجل تطوير تدريب كرة القدم، كما أشاد بجهود اتحاد كرة القدم وتمنى أن يتواصل الجهد للمشاركة في مثل هذه الدورات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدورات التدريبية المعتمدة آسيويا من خلال مدربين معتمدين في محافظات غزة.

من جانبه تناول ياسر رضوان عضو اتحاد كرة القدم جهد اللجنة الفنية في الاتحاد لتطوير جانب التدريب والتغلب على الصعوبات التي تعيق السفر والمشاركات الخارجية، وشكر الجهود المتواصلة في هذا الجانب من خلال دعم المجلس الأعلى.

بدوره شكر الكابتن عماد هاشم جهود عبد السلام هنية في دعم المشاركة في الدورة المتقدمة من خلال التواصل مع الاتحاد القطري لكرة القدم، كما أثنى على اتحاد كرة القدم ودعمه المتواصل في هذا الاتجاه، وأشار إلى المستوى المميز الذي قدمه برفقة د. جمال أبو بشارة من المحافظات الشمالية كممثلين لفلسطين في الدورة، وأكد أن المدرب الفلسطيني يفرض احترامه بين الجميع باجتهاده ومستواه الذي يمثل صورة مشرقة بين جميع المشاركين من الدول الأخرى.

بعد ذلك قام هنية بتقديم درع لتكريم الكابتن عماد هاشم، بينما قدم هاشم درعاً مماثلا لهنية تقديرا لجهوده.