"هنية" يعلن إطلاق المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن إطلاق خدمة التدريب الرياضي من خلال المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين، بهدف توفير البرامج التدريبية المعتمدة وبإشراف مدربين مؤهلين لتطوير التدريب الرياضي في كافة الألعاب الرياضية، وجاء إعلان هنية عن إطلاق المعهد خلال تكريمه للمدرب عماد هاشم بعد عودته من الدورة التدريبية الدولية في قطر وحصوله على دورة pro متقدمة في كرة القدم.

وأكد هنية أهمية تطوير برامج التدريب الرياضي وتبني المجلس الأعلى لهذه البرامج وتهيئة البيئة المناسبة للتدريب والتطوير الرياضي.

من جانبه أبدى بلال الشاعر مسئول المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين سعادته بانطلاق مهام المعهد والبدء في توقيع التفاهمات مع جهات الاختصاص لاعتماد الدورات التدريبية، وقال الشاعر إن أهداف المعهد تتمثل في:

" توفير تجربة متميزة للمتدرب - توفير فرص متكافئة لجميع الفئات - توفير تدريب متخصص و متقدم على مستوى عالي - استخدام امثل للموارد المالية والبشرية الرياضية.- تدعيم التعاون والتشبيك مع المؤسسات الرياضية المحلية والعالمية - زيادة عدد المدربين المؤهلين والمرخصين في مجال التدريب الاداري والقيادي في كافة الرياضات.

وأشار إلى أن المهام الأساسية التي سينفذها المعهد هي:

" المساهمة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الرياضي.- دعم البحوث العلمية في مجال التطوير الرياضي.- تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسات الرياضية في مجال تطوير التدريب الإداري والقيادي الرياضي- تقديم الاعتمادات وتصديق الشهادات للجهات المؤهلة لتقديم خدمات التدريب الرياضي في المجال الإداري والقيادي - المساهمة المباشرة في رؤية المجلس الأعلى للشباب والرياضة من خلال توفير مدربين مؤهلين ومعتمدين في مجالات تأهيل الاداريين والقياديين في المؤسسات الرياضية".