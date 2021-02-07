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بلغت قيمة المسروقات (9.230) شيكل

مباحث الشيخ رضوان تنجز قضية سطو على مخازن أدوات كهربائية

07 شباط / فبراير 2021 02:19

مباحث الشيخ رضوان تنجز قضية سطو على مخازن أدوات كهربائية
مباحث الشيخ رضوان تنجز قضية سطو على مخازن أدوات كهربائية

غزة- الرأي

 تمكنت المباحث العامة في قسم الشيخ رضوان، من إنجاز واقعة السطو على مخازن المشتكي (ض_ ز) وذلك بعد تلقي إشارة بوجود سطو و سرقة أدوات كهربائية عبارة عن بطاريات وشواحن ومراوح كهربائية ويقدر ثمنها بمبلغ (9.230) شيكل.

وقال النقيب محمد الحلبي رئيس قسم مباحث الرضوان، إنه فور تلقي الإشارة تم التحرك للمكان ومن خلال التحريات الأولية تبين بأن واقعة السطو حدثت مع ساعات الفجر عن طريق كسر القفل .

وذكر الحلبي أنه من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان وبعد التواصل المباشر مع المصادر العاملة في الميدان تم الاشتباه في اثنين من المواطنين وتم احضارهما وبالتحقيق معهما وتدوين أقوالهما أقرا واعترفا بقيامهما بالواقعة. 

وبين النقيب محمد الحلبي أنه تم ضبط المسروقات وإحالة ملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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