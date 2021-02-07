الشرطة البحرية تشرع ببرنامج تدريب ميداني لطلاب كلية الرباط

غزة- الرأي

شرعت الشرطة البحرية، ببرنامج تدريب عملي ميداني لطلاب كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية من الدفعة الرابعة لتخصص الملاحة البحرية، لصقل شخصياتهم الأمنية وإكسابهم العلوم اللازمة.

وأوضح مدير إدارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل أنّ تدريب الطلاب سيشمل مختلف الدوائر المتخصصة التابعة للشرطة البحرية، لتطوير قدرتهم على العمل وتحسين أدائهم وللتعرف على واقع عمل الشرطة البحرية.

وقال نوفل: "على طلاب الكلية اكتساب كافة المهارات في هذه الفترة التدريبية التي تعينهم بعد تخرجهم للعمل في الشرطة البحرية"، مشيراً إلى أنَّ عدد الطلبة الملتحقين 26 طالباً خريجاً، وسيتم تدريبهم لمدة شهر كامل، بإشراف ومتابعة دائرة الملاحة والعلوم البحرية.