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"الاقتصاد" بالضفة تحظر تسويق لبن "شمينت" الإسرائيلي

07 شباط / فبراير 2021 08:26

الشمينت الإسرائيلي
الشمينت الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت وزارة الاقتصاد الوطني بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، حظر تسويق منتج "قشدة الحامضة" المعروف بالاسم التجاري "شمينت" المنتج من قبل شركة شتراوس الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه حظرت تسويق ذلك المنتج في السوق الفلسطينية، نظراً لمخالفته المواصفة الفلسطينية التي بموجبها يمنع استخدام الدهون المتحولة في عملية تصنيع الألبان.

وبينت أن المنتج يحتوي على دهون متحولة ممنوع استخدامها في عملية تصنيعه، الأمر الذي يعد تضليلاً وغشاً تجارياً ويعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.

وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك باشرت بسحب المنتج من السوق الفلسطينية.

ودعت الوزارة التجار إلى وقف عملية توريد المنتج تحت طائلة المسؤولية القانونية، والمواطنين إلى الامتناع عن شرائه، لما يُشكله من خطر على صحتهم وسلامتهم.

كما دعت المواطنين إلى استهلاك المنتج الوطني الذي يتحلى بجودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة.

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