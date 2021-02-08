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صور | هكذا سيبدو المقر الجديد لشركة أمازون

08 شباط / فبراير 2021 07:55

صور | هكذا سيبدو المقر الجديد لشركة أمازون
صور | هكذا سيبدو المقر الجديد لشركة أمازون

كشفت أمازون مؤخرًا عن تصميم مقرها الثاني في أرلينجتون، بولاية فيرجينيا الأمريكية، حيث تقول الشركة إن المبنى سوف يتسع لـ 25000 مقعد، ويحتوي المقر الرئيسي على هيكل مليء بالنباتات تطلق عليه الشركة اسم Helix، وفيما يلى نعرض بعض الصور للمقر القادم.
 
 

- ينتشر على مساحة 2.8 مليون قدم مربع
 
سيتم نشر مقر أمازون عبر 2.8 مليون مساحة موزعة على 22 طابقًا.

- بتصميم لولبي مليء بالأشجار
سيكون للمبنى المليئ بالنباتات والأشجار مساران للمشي يتصاعدان من خارج المبنى، حيث قالت أمازون في تدوينة على مدونة، إن المسارات ستتخللها النباتات، وهو شيء يشبه ما قد تراه عند التنزه في جبال بلو ريدج في فيرجينيا، وسيكون المبنى مفتوحًا أيضًا لعامة الناس في عطلات نهاية الأسبوع المحددة كل شهر.
 
 

- ثلاثة أجنحة للبيع بالتجزئة
 
تم تضمين ما مجموعه ثلاثة أجنحة للبيع بالتجزئة تغطي مساحة 100000 قدم مربع في خطة المشروع، وسوف تكون بمثابة مواقع للمطاعم والمتاجر وأماكن التجمع.
 
 
- سيعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪
وفقًا لشركة Amazon ، سيشمل المشروع "نظام تدفئة وتبريد مركزي كهربائي بالكامل يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪ من مزرعة شمسية تقع في مقاطعة بيتسلفانيا في جنوب فيرجينيا".
 

- مفتوح لأشعة الشمس
وفقًا لـ Amazon ، تم توجيه المباني لزيادة ضوء الشمس الطبيعي، وسيحصلون على مساحة عامة مفتوحة تبلغ 2.5 فدان ومساحة كبيرة للاستخدام المجتمعي.
 
 
- يركز على المشاة
يتم تصميم المقر الرئيسي بحيث يركز على المشاة، وذلك لتسهيل المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام.

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