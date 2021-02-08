وكالة الرأي الفلسطينية إحذر من النوم بـAirPods.. أمريكى يبتلع سماعته وهو نائم وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة للتعرف على الانفعالات البشرية بواسطة الموجات اللاسلكية وكالة الرأي الفلسطينية غوغل تضيف خصائص جديدة لمتابعة معدل أداء القلب والتنفس عبر هواتف أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية صور | هكذا سيبدو المقر الجديد لشركة أمازون وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" بالضفة تحظر تسويق لبن "شمينت" الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية تشكيل مجلس توافقي لنقابة "أطباء فلسطين" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية السفير القطري يعود لقطاع غزة بعد مغادرته لساعات وكالة الرأي الفلسطينية وفد من اللجنة المركزية للانتخابات يتجهز للقدوم إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد في غزة تستعرض إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" و"العمل الحكومي" يتفقدان المشاريع الكبرى بالمحافظة الجنوبية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

غوغل تضيف خصائص جديدة لمتابعة معدل أداء القلب والتنفس عبر هواتف أندرويد

08 شباط / فبراير 2021 07:57

غوغل تضيف خصائص جديدة لمتابعة معدل أداء القلب والتنفس عبر هواتف أندرويد
غوغل تضيف خصائص جديدة لمتابعة معدل أداء القلب والتنفس عبر هواتف أندرويد

كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل عن خصائص جديدة تتيح متابعة معدلات أداء القلب والتنفس باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد،، في إطار المنافسة القوية مع آبل وشركات التكنولوجيا الأخرى في مجال تكنولوجيا اللياقة البدنية، بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

تقيس الخصائص الجديدة معدل التنفس ومعدل ضربات القلب للشخص باستخدام كاميرا الهاتف. وتعمل أداة قياس معدل التنفس بنفس طريقة تصوير الشخص لنفسه باستخدام الهاتف الذكي (سيلفي) حيث يضع المستخدم الكاميرا أمام صدره، ليتم قياس معدل التنفس من خلال رصد الحركات البسيطة للصدر.

وستتم إضافة هذه الخصائص إلى تطبيق اللياقة البدنية جوجل فيت خلال الشهر المقبل. وستبدأ جوجل بتوفير الخصائص الجديدة لمستخدمي الهواتف الذكية بيكسل التي تنتجها جوجل، ثم تتيحها على نطاق أوسع للهواتف التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد بشكل عام خلال الشهور المقبلة.

وفي حين توجد هذه الخصائص بشكل أساسي في العديد من الأجهزة الذكية المستخدمة في متابعة الحالة البدنية، تقول جوجل إنها تريد توفيرها على نطاق أوسع من خلال الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى وجود هذه الأجهزة الإضافية.

وقال جاك بو مدير افنتاج في قطاع جوجل هيلث "اتضح أن عددًا قليلاً نسبيًا من الناس في الولايات المتحدة ، ناهيك عن العالم ، لديهم بالفعل أجهزة متابعة الحالة البدنية القابلة للارتداء ... لذا كان أحد الأشياء التي ركزنا عليها حقًا هو محاولة توفير هذه الخصائص على أكثر الأجهزة المتوفرة في كل مكان تقريبا ، وهي الهاتف المحمول بالطبع".

وقالت متحدثة باسم جوجل إن الشركة لن تستخدم البيانات الخاصة باستخدام خصائص متابعة أداء القلب والتنفس في أي أغراض إعلانية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح مختبرات جديدة للتمريض والعلوم الطبية المخبرية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟