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ميسي ينقذ برشلونة من مفاجآت بيتيس بالدوري الإسباني

08 شباط / فبراير 2021 08:35

ميسي ينقذ برشلونة من مفاجآت بيتيس بالدوري الإسباني
ميسي ينقذ برشلونة من مفاجآت بيتيس بالدوري الإسباني

واصل برشلونة انتفاضته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتمسك بآماله في المنافسة على اللقب، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه ريال بيتيس في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

ارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه السادس على التوالي في المسابقة، إلى 43 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 30 نقطة في المركز السابع.
وبادر بورخا ايجليسياس بالتسجيل لبيتيس في الدقيقة 38، لكن برشلونة عاد للقاء مجددا عقب نزول نجمه ليونيل ميسي، الذي جلس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.
وأدرك ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 60، قبل أن يحرز فيكتور رويز لاعب بيتيس الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 68.

وتمكن رويز من تصحيح خطأه بعدما أحرز هدف التعادل لبيتيس في الدقيقة 75، غير أن فرانسيسكو ترينكاو سجل هدف الفوز الثمين لبرشلونة في الدقيقة 87.

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