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تشيلسي يواصل صحوته بانتصار جديد على شيفيلد

08 شباط / فبراير 2021 08:36

تشيلسي يواصل صحوته بانتصار جديد على شيفيلد
تشيلسي يواصل صحوته بانتصار جديد على شيفيلد

واصل تشيلسي صحوته الأخيرة بفوز جديد، الأحد، حققه على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الفريق اللندني أولا بهدف جاء عند الدقيقة 43، من كرة عرضية أرسلها تيمو فيرنر باتجاه ماسون ماونت، الذي سددها أرضية زاحفة سكنت الجهة البعيدة عن حارس المرمى.
وتمكن شيفيلد من معادلة النتيجة في الدقيقة 54 بهدف عكسي أحرزه المدافع أنطونيو رودريغيز بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء سجل منها الإيطالي جورجينيو هدف تشيلسي الثاني مع حلول الدقيقة 58.

وبهذا سجل تشيلسي فوزه الثالث تواليا رافعا رصيده لـ 39 نقطة احتل بها المركز الخامس، بينما ظل شيفيلد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

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