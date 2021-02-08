النائب العام يؤكد على تعزيز تضافر الجهود في بسط الأمن

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال زيارته التفقدية لمركز شرطة معسكر جباليا، وبرفقة مدير شرطة محافظة شمال غزة العقيد مصطفى الرزاينة، على مواصلة الزيارات التفقدية للمراكز الشرطية، التي تعزز تضافر الجهود، والعمل على مدار الساعة مع الشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم، وبسط الأمن، وتحقيق العدالة، ورد المظالم، واستعادة الحقوق، وترسيخ سيادة القانون واقعاً عملياً.

وشملت الزيارة تفقد كافة دوائر وأقسام مركز شرطة معسكر جباليا، (المباحث العامة، إدارة مكافحة المخدرات، قسم التحقيق وقسم التنفيذ، العمليات، استقبال الجمهور، الشرطة النسائية، الأرشيف، العلاقات العامة والشكاوى ونظارة المركز)، وشارك النائب العام في الزيارة، رئيس نيابة شمال غزة المستشار علي صرصور، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ووكيل نيابة شرطة معسكر جباليا المستشار سائد عبدو، ومعاوني النيابة أ.أحمد الطرشاوي و أ.تامر صالح، وكان في استقبالهم نائب مدير شرطة المحافظة العقيد ماهر عدوان، ومدير المركز المقدم طلعت المبحوح، ونائبه المقدم محمد الخطيب، ومدير المكتب الفني بشرطة المحافظة المقدم أكرم البسيوني، ومدراء وأقسام وإدارة شرطة معسكر جباليا.

ودار حوار معمّق لكل القضايا والتفاصيل المتعلقة بدعم العمل الشرطي، والحرص على هيبة الشرطة، واستمرار أدائها المميز في ملاحقة الجريمة وإنفاذ القانون، والعمل في كافة الظروف الاستثنائية.

من جانبه أكد مدير شرطة محافظة شمال غزة العقيد الرزاينة، على تقديره لدور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، وتطور أدائها وتعزيزها للمتابعة والرقابة، مؤكداً علي العمل المشترك مع أركان العدالة، وحرص الإدارات الشرطية في كافة المواقع على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة العامة، مع الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق العدالة والأمن المجتمعي.