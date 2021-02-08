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مدير عام مكافحة المخدرات يطلع النائب العام على التقرير الدائرة لسنة 2020

08 شباط / فبراير 2021 09:14

مدير عام مكافحة المخدرات يطلع النائب العام على التقرير الدائرة لسنة 2020
مدير عام مكافحة المخدرات يطلع النائب العام على التقرير الدائرة لسنة 2020

غزة- الرأي

اجتمع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، بمدير عام الإدراة العامة لمكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة، لاطلاعه على الجهود المبذولة في ملاحقة مروّجي المخدرات وعلى تقرير سنة 2020 لدائرة مكافحة المخدرات.

وأكد العقيد القدرة -من واقع التقرير- أن نسبة جريمة المخدرات في انخفاض في الوقت الذي زادت فيها نسبة المواد المخدرة المضبوطة، مشيرا أن ذلك يعود إلى استراتيجية إدارة المكافحة في ملاحقة وتعقب كبار تجار ومروجي المواد المخدرة.

واستمع المستشار المدهون إلى الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتسهم إلى حد كبير في السيطرة على منافذ التهريب وتجفيف منابع التوريد، واجتثاث تلك الآفة الخطرة من مجتمعنا الفلسطيني المحافظ، وتضافر الجهود من المؤسسات الحكومية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في علاج المتعاطين، وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال الحد من الجريمة ومكافحتها، وتنقية الأجواء وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في شرك هذه الجريمة.

وأشاد النائب العام بدور أدارة مكافحة المخدرات  وحرصها على التكامل الإجرائي القضائي والأمني بالضبط والملاحقة القضائية وتوقيع أقصى العقوبات بحق مروجي المخدرات، مؤكدا على إسناد النيابة العامة، لإدارة المكافحة وحرصها على سلامة إجراءاتها القانونية المتعلقة بالضبط والتفتيش والتحريز والاستدلال.

مدير عام مكافحة المخدرات يطلع النائب العام على التقرير الدائرة لسنة 2020 8ea56cc9-0213-41ab-839a-69cd431b1226
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