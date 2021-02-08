" أبو الريش" يتفقد سير العمل بمجمع ناصر الطبي

خان يونس- الرأي

تفقد وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، مجمع ناصر الطبي، اطلع خلالها على سير العمل بمختلف الاقسام بالمجمع ، وذلك في اطار متابعة العمل في مرافق وزارة الصحة.

وقال د. أبو الريش:" إن المشهد الذي تجسده طواقمنا الصحية بمختلف المواقع والمستويات يبعث على الفخر والاعتزاز في ضوء المؤشرات التي يتم تحقيقها "، مجددا ثقته بالكادر الصحي وانه الاقدر على صناعة الفارق في الانجاز وتعزيز الخدمة الصحية.

واستمع د.ابو الريش من مدير مجمع ناصر الطبي د. محمد زقوت لشرح مفصل حول عمل المجمع والاجراءات المتخذة لضمان مأمونية تقديم الخدمة في ظل جائحة كورون

كما وضم الطاقم المشارك في الجولة مدير عام التمريض د. خليل شقفة، ومدير عام الشئون الادارية محمود حماد ، ومدير دائرة شئون الموظفين بالادارة العامة للمستشفيات سائد ابو العطا، ومدير دائرة اللوازم العامة بسام برهوم ، ومدير التمريض بالمجمع بسام مسلم، والمدير الاداري والمالي بالمجمع كامل محفوظ.