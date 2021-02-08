"الغصين": سنصدر رخص الاجازة المهنية لعشر مهن خلال عام 2021

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين، إن وزارته عملت خلال العام الماضي على اعداد واعتماد وإصدار نظام الإجازة المهنية، وسيتم الشروع أثناء عام 2021 على استصدار رخص الإجازة لعشر مهن تندرج تحت مظلة قطاع البناء والإنشاءات.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في حفل تكريم وتوزيع عضويات نادي الطهاة الفلسطيني وهي الفعالية الأولى للنادي في قطاع غزة الذي تمثله السيدة نور البطة:" إن الوزارة تسعى لتطوير ودعم نظام التدريب المهني ومكوناته".

وأردف:" إن الوزارة تعمل جاهدة لدعم القطاعات المهنية المختلفة، بما فيها القطاع السياحي وبشكل خاص مهنة الطهي، خاصة في ظل ارتفاع مستوى التحديات بشكل غير مسبوق في السوق الفلسطيني ومنها ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وانخفاض عدد العاملين في سوق العمل وانخفاض نسبة المشاركة في قوة العمل".

وأشار إلى أن انشار فايروس كورونا حول العالم أثر بشكل مباشر على قطاع الطهي والمطاعم والسياحة جراء لظروف الإغلاق المتتالية وانخفاض عدد ساعات العمل وأعداد المرتادين للمنشآت السياحية.

ووفق قاعدة بيانات وزارة العمل قُدر عدد العمال المتضررين في القطاع السياحي جراء جائحة كورونا بـ 12.933 عامل.

وقال الغصين:" إن لوزارة العمل دور في تعزيز صمود العمال المتضررين في قطاع السياحة والفندقة من خلال تقديم فرص تشغيل مؤقت لهم وتقديم مساعدات مالية بقيمة 100$ لـ 4244 عامل.

وفي سياق متصل، قال الغصين إن "الوزارة تدعم كافة المساعي الرامية لتطوير قطاع التدريب المهني، وتدعم أي مقترحات لتأسيس مراكز تدريب مهني خاصة بتعليم فنون الطهي، وستقوم بدورها تجاه اعتماد هذه المراكز وتجديد تراخيصها وفق متطلبات الترخيص المعمول بها".