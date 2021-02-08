وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد بلدية بيت لاهيا

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، بلدية بيت لاهيا في محافظة الشمال، بهدف التواصل وتقديم الدعم والمساعدة في تذليل العقبات، والاطلاع على إنجازاتها واحتياجاتها وهمومها وآليات عملها.

جاء ذلك، خلال زيارته لبلدية بيت لاهيا حيث رافقه كلا من أ. عطاف الكفارنة مدير عام التوجيه والرقابة، م. وسيم دياب مدير المنطقة، وكان في استقبالهم رئيس البلدية م. علاء العطار، ونائب رئيس البلدية، د. أشرف أبو مهادي، وبعض أعضاء من المجلس البلدي.

وأكد أبو راس خلال لقائه مع رئيس البلدية والمجلس البلدي على دور الوزارة في تمكين الهيئات المحلية، الذي يعتبر اولى غاياتها من خلال رسم السياسات وتحديث الانظمة والقوانين وتوفير الدعم والمشاريع لها، ومساعدة هذه الهيئات في تذليل العقبات التي تواجهها وبناء قدراتها، وإحداث التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

خلال جولته زار مرافق بلدية بيت لاهيا، وزار حديقة (الفردوس) الترفيهية كما زار خزان مياه العطاطرة، وأيضا زار حوض ترشيح مياه الأمطار (أصلان)، وأستمع من مهندسي البلدية لتفاصيل هذه المرافق وأهميتها في حياه المواطنين.

واستمع من رئيس البلدية لتفاصيل احتياجات البلدية وهمومها التي تركزت في مجالات تخصيص الأراضي لإنشاء بعض المشاريع المياه والصرف الصحي وتأهيل الشوارع، وكذلك الواجهة البحرية وناقش معهم الحلول المناسبة لبعض العقبات التي تواجههم، كما ابدى أبو راس جاهزية الوزارة في تقديم المساعدات لهم من خلال المؤسسات المانحة.

ويذكر أن وزارة الحكم المحلي تقوم بمثل هذه اللقاءات بشكل دوري وغير دوري مع البلديات، من أجل المساهمة في تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالبلديات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حملة من الزيارات المنوي عقدها لبلديات قطاع غزة ، للوقوف علي أهم إنجازات البلديات في مجال تحسين الإيرادات وتحسين خدمة المواطنين وكذلك ، احتياجات البلديات والمعيقات التي تواجهها لتقوم الوزارة بالمساعدة حسب إمكانياتها المتاحة .